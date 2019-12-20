شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: العلاج الجينى يعيد البصر لطفلين فى إيطاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد طفلان فى الثامنة والتاسعة من العمر بصرهما بفضل العلاج الجينيى المبتكر الذى استخدم لأول مرة فى إيطاليا بواسطة عيادة العيون بجامعة "لويجى فانفيتيلى" فى نابولى، حسبما ذكرت صحيفة "لاجاثيتا ديل ميثوجيورنو" الإيطالية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأطفال كانوا يعانون من ضعف البصر لأنهم عانوا من ضمور الشبكية، وهى حالة تجعل الخلايا الحساسة للضوء التى تشكل الشبكية تتلاشى وتموت.

ويوفر العلاج الجديد ، الذي تم تنفيذه نسخة وظيفية من الجين، وبالتالى يستعيد رؤية المريض.

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وأوضحت الصحيفة أنه تم إجراء العملية الجراحية للطفلين عن طريق حقن الدواء مباشرة فى شبكة العين وبعد حوالى 10 أيام، كان هناك تحسن ملحوظ فى الرؤية.

وقالت فرانسيسكا سيمونيلى ، مديرة عيادة العيون فى جامعة Vanvitelli الإيطالية إن "تحسن رؤية الطفلين تعتبر استثنائية خاصة وأنهما استطاعا استعادة الحركة بمفردعم والنزول على الدرج والمشى بمفردهم والجرى واللعب".