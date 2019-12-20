شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "فيس بوك" يختبر ميزة جديدة للحد من الأخبار المزيفة.. اعرف إيه هى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن أنها ستطلب من المستخدمين التحقق من المحتوى المنشور على الموقع، وذلك للتأكد من الحقائق المنشورة والحد من الأخبار والمعلومات المزيفة، وذلك ضمن برنامج تجريبى فى الولايات المتحدة.

وبحسب موقع TOI الهندى، فإن فيس بوك يسعى من خلال هذه الطريقة للكشف عن المعلومات الخاطئة بشكل أسرع، فيما سيعقد فيس بوك شراكة مع شركة البيانات YouGov لاختيار مستخدمى فيس بوك الذين سيتم تعيينهم لمراجعة المحتوى الذى يُعلم بأنه قد يكون خاطئًا من خلال التعلم الآلي، وذلك قبل إرساله إلى شركاء التحقق من الحقائق.

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ويخضع "فيس بوك" فى الوقت الحالى، لضغوط تتعلق بتضليل المعلومات فى الولايات المتحدة قبل الانتخابات الرئاسية فى نوفمبر 2020، كما تعرضت الشركة فى الآونة الأخيرة لانتقادات بسبب سياستها المتمثلة فى إعفاء الإعلانات التى يديرها السياسيون من فحص الحقائق، ما أثار غضب المرشحين الديمقراطيين للرئاسة جو بايدن وإليزابيث وارين.