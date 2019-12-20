شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريب أسماء وأرقام هواتف ربع مليار مستخدم لفيس بوك والشركة تحقق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن موقع "فيس بوك" أنه يحقق فى تقرير بشأن نشر معلومات على شبكة الإنترنت تتعلق بأسماء وأرقام هواتف أكثر من 267 مليون شخص من مستخدميه.

وقال متحدث باسم فيس بوك، وفقا لقناة "سكاى نيوز" الإخبارية اليوم الجمعة، "نحن ننظر فى القضية، لكننا نعتقد بأنه من المرجح أن هذه المعلومات تم الاستيلاء عليها قبل إحداث تغييرات على الموقع فى السنوات القليلة الماضية لحماية بيانات الناس بشكل أفضل".



وأضاف أن الباحث فى أمن الإنترنت، بوب دياشينكو، اكتشف قاعدة البيانات هذه التى كان الوصول إليها متاحا، وتضمنت أسماء مستخدمى فيسبوك، وكلمات مرورهم، وأرقام هواتفهم.

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وكانت قاعدة البيانات هذه متوفرة للتنزيل الأسبوع الماضى على منتدى أحد القراصنة الإلكترونيين الذى يعود لإحدى الشبكات الإجرامية.