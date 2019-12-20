شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل وأمازون وأبل يجتمعون معا على نظام موحد للأجهزة المنزلية الذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطط كل من جوجل وأمازون وأبل لواحدة من أكبر أنواع مشاكل إعداد الأجهزة المنزلية الذكية، من خلال العمل معًا بشكل تعاوني، لتسهيل الأمور على المستخدمين عند التعامل مع الأنظمة المختلفة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن الأسماء الثلاثة الكبرى في أجهزة المنزل الذكي، بالإضافة إلى العديد من الشركات البارزة الأخرى في هذا المجال قد شكلت فريقًا، يُطلق عليه Project Connected Home عبر IP، مصممًا لبناء معيار يجمع الأجهزة الذكية عبر بروتوكول الإنترنت.

فإن المجموعة التي يديرها تحالف Zigbee ، وهو تحالف ينشئ معايير مفتوحة لأدوات إنترنت الأشياء (IoT) ، يمكنهم إصدار بروتوكول قياسي في وقت مبكر من "أواخر 2020".

وهذا يسهل منتجات المنزل الذكي للمستهلكين، ويقول الأعضاء إنها ستخفض تكلفة وسهولة صنع المنتجات للمطورين من خلال منحهم معيارًا واحدًا لبناء منتجاتهم.

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وعلى الرغم من أن هذه الشركات الثلاثة من المنافسين المريرين في مجال المنتجات المنزلية الذكية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالسماعات الذكية، إلا أن عمالقة التكنولوجيا الآخرين وجدوا مجالات ذات اهتمام مشترك خلال العام الماضي.

ويتضمن حل إمكانية التشغيل المتداخل للمساعدين الصوتيين، حيث تهدف مبادرة أطلقتها أمازون في وقت سابق من هذا العام إلى جعل المساعد الذكى قابل للتبديل على الأجهزة ، مما يعني أنه يمكن استخدام Apple Siri على Amazon Echo.

ولقد قام 30 شريكًا بالفعل بالتوقيع على المبادرة بما في ذلك Microsoft و Spotify و Intel و Qualcomm و Sonos.