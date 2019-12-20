شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنستجرام يضع قواعد صارمة لمنع ترويج المؤثرين للتبغ والـ vapes والأسلحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتخذ تطبيق إنستجرام هذه الفترة إجراءات صارمة ضد المشاركات الدعائية التى تضمن إشارات للعلامات التجارية، والتى ينشرها المؤثرين على الشبكة الاجتماعية الشهيرة، وحديثًا كشفت الشركة المملوكة لـ فيس بوك عن أنه على الرغم من حظر المشاركات التى تحمل علامات تجارية والتى تضم الإعلانات عن الـ vapes والتبغ والأسلحة، ستبدأ فى تطبيق هذه القواعد بشكل أكثر صرامة.

وسيبدأ أيضًا التطبيق بوضع "قيود خاصة" حول الترويج للمنتجات الأخرى، مثل الكحول ومكملات النظام الغذائي، وفى هذه الحالات، تقول الشركة إنها ستسمح للمُنشئين بتقييد من يمكنه رؤية محتواهم استنادًا إلى العمر، وهى ميزة قادمة أعلنت عنها الشركة فى وقت سابق من هذا الشهر عندما كشفت أن المستخدمين الجدد سيتعين عليهم إدخال تواريخ ميلادهم.

و تقول الشركة أيضًا إنها ستوفر ميزة أخرى تسمح لصناع المحتوى بتبادل الأفكار والمشاركة مع العلامات التجارية والعثور على شركاء محتملين، وقد يكون هذا تغييرًا هائلًا فى كيفية عمل نظام المؤثرين على إنستجرام.

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