شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: البريطانيون يلتقطون 450 صورة "سيلفى" فى السنة.. بحث جديد يكشف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف بحث جديد عن أن الشخص العادى فى المملكة المتحدة يلتقط الآن أكثر من 450 صورة شخصية "سيلفى" فى العام.

وكشف استطلاع للرأي عن أن 85٪ من الناس يعتقدون أنهم يلتقطون صورًا لأنفسهم أكثر من أى وقت مضى، حيث يلتقط الرجال صورًا أكثر من النساء.

ووفقًا لموقع "مترو" البريطانى، تشير الأرقام إلى أن الشخص العادى فى المملكة المتحدة يلتقط الآن 884 صورة كل عام، منها 468 صورة سيلفى.

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ويشير البحث إلى أنه على الرغم من أن مستخدمى الهواتف الذكية يلتقطون المزيد من الصور السيلفى، إلا أن الاتجاه العام الآن هو استخدام عدد أقل من الفلاتر وإجراء تعديلات أقل، مقارنةً بالسنوات السابقة.

ويكشف البحث أيضًا عن أن 62٪ من الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و29 سنة يلتقطون صورًا سيلفى أكثر طبيعية وخالية من الفلاتر مقارنة بخمس سنوات مضت، بعد أن أصبحت الصور السيلفى أكثر شعبية، وكذلك الصور التى تصور جوانب أكثر دقة من الحياة اليومية.