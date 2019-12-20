شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تكشف تفاصيل جديدة عن أتوبيس كهربائى مخصص للسير فى الأنفاق.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتبعت شركة تسلا الخطة الرئيسية التي كتبها الرئيس التنفيذي إيلون ماسك على مدار 14 عامًا، وكشفت عن جميع المركبات المدرجة في القائمة باستثناء واحدة، وهى عبارة عن مركبة كهربائية تشبه الحافلة، ويشير ماسك إلى أنه يمكن استخدامها في الأنفاق التي أنشأتها شركة Boring Company.



شاحنة زجاجية

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تعكس الصور التي نشرتها تسلا، سيارة تشبه الحافلة والتى ستنقل الناس حول المدينة بسرعات قصوى تبلغ 124 ميلًا في الساعة.

وسيكون التصميم في الغالب زجاجي وداخل المقاعد للركاب، وتم إعلان الخطة الرئيسية لأول مرة عام 2016، وهو مخطط تأمل الشركة في استكماله على مدار العقد المقبل.

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شاحنة زجاجية 2

وتتضمن رؤية المستند مركبات تسلا الكهربائية المدمجة، وبالإضافة إلى السيارات الاستهلاكية، هناك نوعان آخران من المركبات الكهربائية اللازمة، وهى الشاحنات الثقيلة والنقل الحضري عالي الكثافة للركاب كما تقول الخطة الرئيسية.

وقد أشار Musk سابقًا إلى أن السيارات الكهربائية هي مفتاح "حل الطاقة المستدامة"، حيث تمثل موديلات شاحنات Cybertruck و ATV جزءًا من محاولاته لتحقيق ذلك.