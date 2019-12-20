شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: العثور على أطول شجرة فى غابات الأمازون.. ارتفاعها يعادل طول تمثال الحرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بعثة استكشافية عن أطول شجرة معروفة في غابات الأمازون المطيرة، والتى تماثل طول تمثال الحرية، حيث يبلغ حجم الاكتشاف الجديد 290.3 قدمًا وسجله فريق من الباحثين البرازيليين والبريطانيين في رحلة استكشافية استغرقت 11 يومًا في الأمازون.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى" البريطانية، يبلغ طول الشجرة 100 قدم تقريبًا أكثر من الشجرة صاحبة السجل السابق، وهى جزء من مجموعة من الأشجار التي قد يزيد عمرها عن 400 عام.

وتنمو الأشجار في منطقة نائية بشمال البرازيل، بعيدًا عن النشاط البشري، بالقرب من نهر جاري يعد من الروافد الشمالية للأمازون.

ويمكن للأشجار بهذا الحجم تخزين ما يصل إلى 40 طناً من الكربون لكل منها، مما يجعلها مورداً ثميناً في المعركة ضد الانبعاثات البشرية.

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وقال توبي جاكسون، عالم النبات في جامعة كامبردج: "لقد وجدنا 15 شجرة على ارتفاع 70 مترًا (230 قدمًا) وبعضها يزيد طوله عن 80 مترًا وهذا بمثابة قفزة هائلة".

وتمتد غابة الأمازون المطيرة على مساحة 5.5 مليون كيلومتر مربع، ولكن نظرًا لأن هذه المنطقة بالذات محمية جيدًا، فقد يكون هناك أشجار أطول لم يعرفها الباحثون حتى الآن.

وتم بالفعل التعرف على مجموعة من الأشجار الكبيرة بعد أن تم مسح جزء من الغابة من طائرة تستخدم LIDAR، وهي وسيلة للاستشعار عن بعد باستخدام أشعة الليزر، التي تستخدم أيضًا في السيارات التي لا تحتوي على سائق، واستخدم المعهد الوطني البرازيلي لأبحاث الفضاء هذه التكنولوجيا لمسح بقع عشوائية من الغابات المطيرة.