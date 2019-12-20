شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة بريطانية تكشف عن أسرع سكوتر كهربائى فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طورت شركة بريطانية أول سكوتر كهربائى في العالم يتمتع بسرعة قصوى تصل إلى 38 ميلًا في الساعة، كما يمكن توجيهه من خلال أطراف المستخدم ووزن جسمه.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، يتوفر السكوتر بنموذجين الأول بثلاثة عجلات والآخر بأربعة عجلات، كما يمكنه السير لمسافة تصل إلى 28.5 ميلًا بعد شحنه لمرة واحدة، بالإضافة إلى قدرته على تتبع المستخدم أثناء المشي.

ووفقا لشركة D-FLY المطورة للسكوتر، يمكن طيه بكل سهولة لتخزينه، وسيتم طرحه للبيع في الولايات المتحدة في صيف عام 2020.

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ويعد هذا السكوتر المتطور من بنات أفكار المخترع البريطاني"جيرمى ويليام"، 52 عامًا، الذى وصفه بأنه تطور مكافئ للعربيات الخارقة، إذ قال: "نحن فخورون بذلك، لقد وصل المستقبل بأناقة، فهذا يتجاوز كل شىء آخر موجود".