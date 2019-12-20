كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| 9 ربوتات أثارت الاهتمام خلال 2019

متابعة-سنيار: أصبحت الروبوتات أكثر ذكاءا وقوة، وبعد أن كانت معظم الربوتات مستوحاة من الإنسان، شهد عام 2019 تغيرا واضحا في الاتجاه مقارنةً بسنوات أخرى، حيث تم إنشاء العديد من الربوتات، انطلاقا من الكائنات الحية في الطبيعة.

وسواء تم إنشاؤها لتصحيح التغير المناخي أو للاستفادة منها في المهام اليومية، فإن هذه المجموعة تسلط الضوء على التنوع في الروبوتات، وخاصة الروبوتات الحيوية، وفيما يلي 9 ربوتات أثارت الاهتمام على مدى الأشهر الـ 12 الماضية:

1 – كلاب الروبوت في عربات بدون سائق هي نظام تسليم المستقبل

كشفت شركة كونتيننتال عن نظام للتوصيل في معرض CES 2019 في لاس فيجاس، بالتعاون مع شركة الروبوتات ANYbotics، ويستخدم النظام كلاب روبوت رباعية الأرجل للدخول والخروج من شاحنات التوصيل بدون سائق، وحمل العبوات مباشرة حتى باب الزبون، وتسمى سيارة الأجرة الروبوتية المستقلة تماما “CUbE”، وتحمل كلاب روبوت ANYbotics حتى تصل إلى الوجهة الصحيح، وترسلهم عبر الباب الخلفي للسيارة لوضع الحزمة عند عتبة المستلم.

2 – صوفيا الروبوت لديه الآن أخت صغيرة، “صوفيا الصغيرة”

قامت روبوتات هانسون التي أنشأت روبوت صوفيا الشهيرة التي مُنحت الجنسية في المملكة العربية السعودية، بإنشاء روبوت صغير بحجم 14 بوصة، أطلقت عليها صوفيا الصغيرة، والتي تستطيع التحدث والغناء وممارسة الألعاب وإخبار النكات، ولكن هدفها الرئيسي، هو تعليم الأطفال، وخاصة الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين سبع سنوات و 13 عاما عن STEM والترميز و AI.

3 – نحلة روبوت تعمل بالطاقة الشمسية تقدم لمحة عن مستقبل الطائرات بدون طيار

تم تحرير آلة طيران صغيرة، يطلق عليها روبوبي، من قبل باحثين في جامعة هارفارد من مصدر الطاقة الخاص بها، ويبدو أن الروبوت الصغير يحقق رحلة ذاتية التشغيل بمساعدة ست خلايا شمسية صغيرة تم ربطها بالجهاز، وقد طورها نوح جافيريس، وتزن 259 ملليغرام فقط، وهو نصف وزن مشبك الورق، وتحقق الطيران باستخدام مجموعة من أربعة أجنحة ترفرف بمعدل 170 مرة في الثانية.

4 – نيسان تصمم بطة روبوت لمساعدة مزارعي الأرز على إبعاد الأعشاب الضارة عن حقولهم

قام مهندس لنيسان ببناء روبوت آلي لمساعدة المزارعين على تقليل استخدام مبيدات الأعشاب والمبيدات الحشرية في محاصيل الأرز الخاصة بهم، وقد تم تصميم الروبوت المضغوط لتقليد الاستخدام الطبيعي للبط في حقول الأرز المغمورة بالمياه، ويزن 1.5 كيلوغرام وهو بحجم مكنسة كهربائية روبوت كبيرة.

5 – إيكيا تعمل على تصميم أثاث روبوتي للمساحات الصغيرة

تتعاون ايكيا مع شركة أمريكية ناشئة لتطوير نظام أثاث روبوتي يسمى ROGNON، وهو وحدة تخزين كبيرة مصممة للمساحة صغيرة، وتحتوي على سرير ومكتب وأريكة، يمكن سحبها عند الحاجة.

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6 – يطور العلماء عدسات لاصقة آلية تعمل على التكبير بواسطة الرمش مرتين

أصبحت العدسات اللاصقة الروبوتية حقيقة واقعة من قبل فريق من العلماء الباحثين في جامعة كاليفورنيا سان دييغو، وبدأ المشروع من خلال استكشاف كيف يمكن أن تعمل الروبوتات اللينة على البشر، وقام الفريق بتسخير الإشارات الكهربائية التي تحدث بشكل طبيعي من حركة صغيرة في مقلة العين البشرية.

7 – قد يقوم روبوت ford القابل للطي في القريب العاجل بتسليم بضائعك

طورت شركة فورد لصناعة السيارات روبوتا قادرا على حمل الطرود إلى الباب الأمامي للعميل، وهو عبارة عن روبوت بشري ذو أرجل يمكنه التعامل مع الشحنات الخفيفة التي يصل وزنها إلى 40 رطلا.

8 – يحول shih chiek huang النفايات البلاستيكية إلى كائنات روبوتية تشبه المحيط

قام الفنان التايواني shih chieh huang بإنشاء تماثيل روبوتية من أشياء غير محتملة، مثل أكياس القمامة والزجاجات البلاستيكية ومراوح الكمبيوتر، وهو معروض في معرض فيلدمان حتى 13 أبريل.

9 – FoldiMate، آلة تعمل بكامل طاقتها لطي ملابسك

في عام 2018، اختبرت FoldiMate آلة يمكن أن تأخذ حمولة غسيل كاملة وتطويها في بضع دقائق، وفي عام 2019، أصبح الحلم حقيقة من خلال الكشف عن FoldiMate في معرض CES 2019 بلاس فيغاس، وقد صُممت لتناسب بشكل رائع أي غرفة، وتتميز FoldiMate بتكنولوجيا مصممة هندسيا تمكنها من طي أي نوع من القمصان أو البلوزات أو البنطلونات من سن 5 إلى حجم XXL.