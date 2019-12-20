كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن ميزات مثل “Night Shift” قد تسبب ضررًا أكثر من نفعها
متابعة-سنيار: في يناير 2016، قدمت Apple خيار iOS جديد يسمى “Night Shift”، والذي يقلل من الضوء الأزرق من شاشة هاتفك/ جهازك اللوحي، مما يقلل الضغط على عينيك بشكل مثالي عند استخدام الجهاز في وقت متأخر من الليل.
لكن دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة مانشستر، وتم نشرها على “Current Biology”، تشير إلى أن ميزات مثل “Night Shift” يمكن أن تضر أكثر مما تنفع.
المنطق وراء الدراسة، الذي يعتمد على التجارب التي أجريت على الفئران، بسيط: نواجه مزيدا من الضوء الأصفر خلال النهار، بينما يكون الشفق أزرق، وبالتالي، من المرجح أن يربط جسمنا الضوء الأزرق بوقت النوم.
وتؤكد تجارب هذه الدراسة أن الألوان الزرقاء تنتج تأثيرات أضعف على الإيقاع اليومي للفئران من الألوان الصفراء.
يشير هذا إلى أننا يجب أن نفعل عكس ما يفعله “Night Shift”.
وقال الدكتور تيم براون رئيس الدراسة في بيان: “نتائجنا تشير إلى أن استخدام الأضواء الخافتة والبرودة في المساء والدفء في اليوم قد يكون أكثر فائدة”.
وتشير الدراسة إلى أن مستويات السطوع أكثر أهمية من اللون، كما أن الفئران ليست مثل البشر.
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