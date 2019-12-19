كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن “Huawei P40 Pro” يأتي في مارس بدون خدمات Google
متابعة-سنيار: تقدم Huawei بعضا من أفضل الهواتف، ولكن ولسوء الحظ، ما دامت الشركة ممنوعة فعليا من التعامل مع الشركات الأمريكية، فإن هواتفها ستكون بلا فائدة لأي شخص خارج الصين.
وهذا ينطبق على الهاتف الذكي القادم للشركة، P40 Pro.
فوفقا للرئيس التنفيذي لشركة Huawei Richard Yu (عبر Frandroid)، ستقوم الشركة بإطلاق الهاتف في نهاية شهر مارس القادم – أي بعد شهر من المعرض التجاري Mobile World Congress، الذي سيقام في أواخر فبراير – ولن يضم خدمات جوجل.
وهذا يعني أن الهاتف لن يأتي مع Gmail أو Maps أو حتى متجر Play، وهو أمر مؤسف، لأن P40 Pro من المحتمل أن يكون جهازا جيدا.
يقول Richard Yu إنه سيكون له تصميم “لم يسبق له مثيل”، وعمر أطول للبطارية، وأداء أسرع وجودة صور محسّنة.
وكان سلفه، Huawei P30 Pro، آخر هاتف رئيسي أطلقته Huawei وكان مزودا بخدمات Google، واحدا من أفضل الهواتف الذكية التي يمكنك شراؤها، بكاميرا قوية ومتعددة الاستخدامات بشكل مثير للدهشة.
كما قال Richard Yu إن جهاز P40 Pro سيحتوي على نظام Android 10، بالإضافة إلى واجهة المستخدم الخاصة بشركة EMUI.
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