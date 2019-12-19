تكنولوجيا: صور ثلاثية الأبعاد تستعرض تصميم هاتف iPhone SE2 المرتقب من ابل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة ابل لإطلاق هاتف iPhone SE2 منخفض التكلفة في بداية العام المقبل، واليوم رصد الهاتف في صور ثلاثية الأبعاد تكشف عن تصميم مميز للهاتف.

تشغل سلسلة هواتف iPhone 12 العديد من التسريبات بالفعل في الفترة الأخيرة، حيث من المتوقع أن تنطلق رسمياً في شهر سبتمبر من عام 2020، كما قدمت بعض التسريبات تفاصيل عن مواصفات هاتف iPhone SE2.

وترتكز الصور ثلاثية الأبعاد التي نشرت اليوم حول هاتف iPhone SE2 على تفاصيل مواصفات الهاتف التي جاءت في التسريبات حتى الآن، حيث نشرت التسريبات في مقطع فيديو على قناة ConceptsiPhone في شبكة اليوتيوب.

ويظهر هاتف iPhone SE 2 بتصميم يجمع بين بعض من مواصفات الإصدار الأصلي iPhone SE بالتصميم المعدني المسطح، مع نتوء في الجزء العلوي من الشاشة، بينما تتميز الكاميرة الخلفية بتصميم يحاكي كاميرة iPhone 11، مع وحدة مستطيلة الشكل، أيضاً يأتي زر التحكم في مستوى الصوتيات بتصميم دائري.

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يذكر أن التسريبات قد كشف عن بعض من مواصفات هاتف iPhone SE2 الذي يتميز بشاشة LCD بحجم 4.7 إنش، كما يأتي الهاتف برقاقة معالج A13 bionic، التي قدمت من ابل في هاتف iPhone 11.

ومن المقرر أن يدعم الهاتف شبكات 4G فقط، كما يأتي بذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام في LPDDR4X، وسعة تخزين 64 أو 128 جيجا بايت، في سعة تخزين NAND Flash، كما يتوفر الهاتف بثلاثة إختيارات في الألوان هم الرمادي، الأبيض وأيضاً الأحمر، مع سعر متوقع 399 دولار.

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