تكنولوجيا: تسريبات تؤكد على مستشعر بدقة 48 ميجا بيكسل وtelephoto في هواتف Galaxy S11

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التسريبات التي نشرت اليوم على أن سامسونج تقدم الإصدارات الثلاثة من سلسلة هواتف Galaxy S11 العام المقبل بمستشعر بدقة 48 ميجا بيكسل ومستشعر telephoto.

في تسريبات جديدة نشرت عبر Ice universe اليوم تم تأكيد بعض من مواصفات الكاميرة في هواتف Galaxy S11، و S11 Plus وأيضاً Galaxy S11e.

كما أكدت التسريبات على أن كاميرة telephoto في هواتف Galaxy S11 ستقدم من سامسونج بأعلى بيكسل لتحقق الريادة في هذه الفئة من الكاميرات في الهواتف الذكية.

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أيضاً من بين المواصفات التي تم تسريبها حول كاميرة هواتف Galaxy S11، و S11 Plus، في مستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل، إلا أن التسريبات لم تؤكد على دعم هاتف Galaxy S11e لنفس المستشعر.

ومن المقرر أن يعقد مؤتمر سامسونج للإعلان الرسمي عن هواتف Galaxy S11 في 18 من شهر فبراير، لذا تستمر التسريبات في الكشف عن تفاصيل أكثر حول مواصفات الهواتف حتى الإعلان الرسمي.

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