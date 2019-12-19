خدمة الدفع Samsung Pay ستشق طريقها للمزيد من البلدان في العام 2020

فاطمة أيت طالب - دبي - تم إطلاق خدمة الدفع عبر الأجهزة المحمولة Samsung Pay في العام 2015، وقد شقت هذه الخدمة الآن طريقها إلى 26 دولة حول العالم. هذا لا يُعتبر توافرًا عالميًا، ولكن وفقا لبيان رسمي جديد صادر عن سامسونج، فسوف يشهد العام 2020 وصول خدمة الدفع Samsung Pay إلى المزيد من البلدان حول العالم.
لم تكشف لنا شركة سامسونج بعد عن قائمة البلدان التي ستصل إليها خدمة Samsung Pay، ولكنها تقول أنها ستكشف عن هذه القائمة قريبًا. بالإضافة إلى ذلك، ذكر البيان الجديد أن سامسونج تهدف إلى تحسين تجربة العملاء في أسواقهم المحلية من خلال تقديم ميزات إضافية والتعاون مع الشركاء المحليين. للتذكير، تُعتبر إندونيسيا هي السوق الوحيد الذي حصل على خدمة Samsung Pay في العام 2019.
كانت Samsung Pay هي خدمة الدفع عبر الأجهزة المحمولة الأكثر شعبية في كوريا الجوبية حيث تملك الآن 14 مليون مستخدم نشط. حصلت أيضًا على العديد من الميزات الجديدة، بما في ذلك بطاقة رقمية مسبقة الدفع تُدعى Pay Cash والتحويلات الدولية.
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