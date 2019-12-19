شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى مثل هذا اليوم بالفضاء.. فرنسا تنشئ وكالة فضائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعلم متى أصبح لدى فرنسا وكالة للفضاء مثل ناسا فى أمريكا، قد حدث ذلك منذ ما يزيد عن نصف قرن، فقد كان تاريخ انشئها لوكالة فضائية فى 19 ديسمبر 1961، بعد أكثر من عقد من التجارب على الصواريخ والقذائف التابعة لوزارة الدفاع بالبلاد.



وكالة الفضاء الفرنسية

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، قرر الرئيس شارل ديجول أن فرنسا تحتاج إلى بحث حكومي رسمي في مجال الفضاء، ووقع على إنشاء المركز الوطني للدراسات الفضائية " CNES".

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وانشأ ديجول وكالة لتنسيق الأنشطة الفضائية الفرنسية مثل إطلاق الصواريخ وتدريب رواد الفضاء، وكذلك إطلاق القط الأول والوحيد الذي يذهب إلى الفضاء.

كما أن الوكالة لديها ثاني أكبر ميزانية وطنية، بواقع 2.438 مليار يورو، بين جميع برامج الفضاء في العالم بعد وكالة ناسا فقط.