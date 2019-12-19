تكنولوجيا: LG تستعد لإطلاق الجيل الأول من أجهزة التلفاز المميزة بالمعايير الجديدة لدقة 8K

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - وضعت أول معايير لتصنيف أجهزة التلفاز المميزة بدقة 8K من قبل CTA في الولايات المتحدة، والتي تعرف الآن بعنوان “8K Ultra HD”.

تعد شركة LG أول الشركات المصنعة لأجهزة التلقاز التي تستخدم المعايير الجديدة لأجهزة التلفاز بدقة 8K، حيث تقدم الأجهزة المميزة بالشعار الجديد خلال فعاليات مؤتمر CES 2020.

تنطلق الأجهزة الجديدة لشركة LG في شهر يناير في مؤتمر CES 2020، حيث تأتي العلامة التجارية الجديدة بعنوان LG Real 8K TVs، إلا أن الشركة لم تؤكد في الوقت الحالي ما إذا كانت الإصدارات الجديدة من بين مجموعة أجهزة Signature OLED، أو أجهزة LCD التي ترتكز على 8K NanoCell TV.

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ولقد أكدت التفاصيل التي نشرت مؤخراً على أن المعايير الجديدة لتصنيف أجهزة 8K قد وضعت من قبل CTA لتمييز أجهزة التلفاز بدقة عرض 8K بالفعل، عن الأجهزة الزائفة بدقة 8K التي تتوفر في بعض منافذ البيع.

يذكر أن الشروط المطلوبة في الأجهزة التي تدعم معايير 8K Ultra HD لا تتوقف على دعم الحد الأدني من دقة 8K فقط، حيث يجب أن تتوفر بعض المواصفات الأخرى لتتوافق الأجهزة مع هذه المعايير، ومن بينها دعم HDR، مع عدد من المدخلات، و 10-bit كحد أدني، على أن تضم هذه الفئة 33 مليون بيكسل كحد أدنى لإعتماد معايير 8K في الأجهزة.

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