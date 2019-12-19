تكنولوجيا: صور مسربة حية لإصدار جديد من هاتف سامسونج Galaxy Fold القابل للطي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشر على Weibo اليوم صور حية لهاتف مميز بتصميم صدفي قابل للطي يشار إلى أنه إصدار سامسونج القادم من هاتف Galaxy fold clamshell.
ظهرت خلال الفترة الماضية العديد من التسريبات حول إصدار سامسونج القادم من الهواتف القابل للطي، حيث أكدت التسريبات على أن سامسونج تتبنى التصميم الصدفي المميز لهاتف RAZR في الجيل القادم من الهواتف القابلة للطي.
ولقد نشرت صور حية لهاتف صدفي قابل للطي عبر Ice Universe على Weibo، حيث يظهر الهاتف بتصميم صغير الحجم مقارنة بالإصدار الحالي Galaxy Fold.
وتشير التوقعات إلى أن الصور تعود للنموذج الأول من هاتف Galaxy fold clamshell، إلا أن الصور الحية للهاتف تؤكد على ما جاء في تقرير سابق من Bloomberg، الذي أكد على أن الإصدار الجديد من هواتف سامسونج القابلة للطي سيتميز بتصميم صدفي يحاكي هاتف موتورولا، كما أن تصميم الهاتف الذي يظهر في الصور الحية يحاكي الصور ثلاثية الأبعاد التي شاركتها سامسونج في إعلانات تشويقية سابقة.
أيضاً تكشف الصور عن إعدادات مزدوجة للكاميرة في الهاتف، بينما تقدم سامسونج هواتف Galaxy S11 بإعدادات خماسية في الكاميرة خلال شهر فبراير من العام المقبل.
ومن المقرر وفقاً لتقرير بلومبرغ الأخير أن هاتف Galaxy fold clamshell سيكشف عنه رسمياً خلال فعاليات مؤتمر Galaxy S11 الذي يقام في 18 من فبراير، كما يأتي الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل، وتدعم الكاميرة الرئيسية تكبير بصري حتى 5 مرات.
وفي تقرير أخر خرج من كوريا، أشير إلى أن هاتف سامسونج القادم المميز بتصميم قابل للطي صدفي، سيأتي بمستوى تسعير أقل من الإصدار الحالي Galaxy fold، حيث تشير التوقعات إلى أن الهاتف ينطلق بسعر 845 دولار، لذا نترقب تسريبات جديدة أو صور رسمية من سامسونج لتؤكد على تصميم الهاتف.
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