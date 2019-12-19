آبل قد تتطلع للإستحواذ على قسم رقاقات ترددات الراديو اللاسلكية التابع لشركة Broadcom

فاطمة أيت طالب - دبي - آبل هي شركة تحب فعل كل شيء بنفسها. يُعتبر iPhone مثالاً مثاليًا على ذلك، حيث لا يعمل فقط بنظام التشغيل المطور من قبل الشركة نفسها، ولكن هناك أيضًا مكونات داخل iPhone تم تصميمها من قبل شركة آبل أيضًا. هذا هو السبب في أن الكثيرين يقترحون أن شركة آبل قد تكون مهتمة بشراء قسم رقاقات ترددات الراديو RF من شركة Broadcom.

كشف تقرير صادر عن صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن شركة Broadcom تتطلع على ما يبدو إلى بيع قسمها المسؤول عن رقاقات RF اللاسلكية، وعلى الرغم من عدم وجود إشارة إلى من يمكن أن يكون مهتمًا، فقد أشار الكثيرون إلى أن شركة آبل قد تكون مرشحة محتملة. توفر شركة Broadcom رقاقات الترددات اللاسلكية RF للهواتف الذكية، لذلك سيكون من المنطقي أن تكون شركة آبل مهتمة بالحصول عليها وتقنياتها، وخاصة بالنظر إلى أن Broadcom كانت تُزود آبل بهذه الرقاقات لسنوات.

لا شك أن مثل هذا الإستحواذ سيساعد شركة آبل على تخصيص هواتف iPhone الخاصة بها أكثر وفقا لمواصفاتها الخاصة، حيث يمكنها إنشاء أجهزة ذات إمكانات فريدة وربما أفضل من مكونات الطرف الثالث. كما سيمنحها ذلك مزيدًا من التحكم فيما يمكن أن تفعله منتجاتها.

Advertisements

مثل هذه الخطوة لا تبدو غريبة عن شركة آبل، فقد أعلنت في وقت سابق من هذا العام أنها إستحوذت على القسم المسؤول عن تطوير رقاقات المودم في شركة Intel، وهي الخطوة التي تهدف لمساعدة آبل على جلب تكنولوجيا 5G لهواتف iPhone المستقبلية.