+Galaxy S11 سيضم المستشعر 108MP Bright HM1 مع تكنولوجيا Nonacell

فاطمة أيت طالب - دبي - إذا كنت من الأشخاص الذين تابعوا معنا التسريبات المحيطة بسلسلة هواتف Galaxy S11 Series القادمة فأنت تعرف بالفعل أن +Galaxy S11 سيأتي مع مستشعر خاص يمتاز بدقة 108 ميغابكسل في الكاميرا الرئيسية. أما وقد قلنا ذلك، فقد حصلنا على معلومات جديدة حول هذا المستشعر بفضل المسرب الصيني الشهير Ice Universe.

قبل يومين، لمح Ice Universe إلى أن كاميرا 108 ميغابكسل التي سيأتي بها الهاتف الرائد المقبل لشركة سامسونج سيكون قادرًا على إلتقاط صور عالية الوضوح والتفاصيل بدقة 12 ميغابكسل من خلال جعل المستشعر يعمل على دمج 9 بكسلات لتشكيل بكسل واحد كبير بدلا من دمج 4 بكسلات. شركة سامسونج تُطلق على هذه التكنولوجيا إسم Nonacell وتأتي لخلافة تكنولوجيا Tetracell التي تم إستخدامها منذ سنوات وهي معروفة أيضًا بإسم Quad Bayer. يدعى المستشعر نفسه Samsung ISOCELL Bright HM1، ويأتي ليحل محل Samsung Bright HMX الذي ظهر لأول مرة في الهاتف Xiaomi Mi Note 10.

نظرًا لأن المستشعر الجديد من سامسونج يقوم بدمج 9 بكسلات في بكسل واحد، فسوف تحصل على صور بدقة 12 ميغابكسل وسيبلغ الحجم الفعلي للبكسل 2.4µm، وهذا أكبر بكثير من المستشعرات الحالية التي تستخدم تكنولوجيا Quad Bayer التي ترفع حجم البكسل إلى 1.6µm. هذا من شأنه أن يضمن توفير أداء جيد في البيئات المنخفضة الإضاءة وتوفير نطاق ديناميكي واسع في جميع السيناريوهات.

في الحقيقة، نحن متحمسون جدًا لرؤية كيف سيكون أداء هذا المستشعر الجديد في الواقع، ولكن لا يزال يتعين علينا الإنتظار لفترة لأنه من غير المقرر أن يتم إزاحة الستار رسميًا عن سلسلة هواتف Galaxy S11 Series حتى شهر فبراير المقبل.

S11+ unique new generation 108MP sensor seems to be called ISOCELL Bright HM1. It is a more advanced Nonacell technology than Tetracell. It merges a cluster of 9 pixels into a single pixel and allows 0.8μm pixels to be converted to 2.4μm pixels, greatly improving Low-light shoot