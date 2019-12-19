فاطمة أيت طالب - دبي - تحديث EMUI 10 الرسمي والمستقر والذي يستند على نظام Android 10 شق طريقه بالفعل إلى الهواتف الرائدة الحالية التابعة لشركة Huawei، ولكن الشركة الصينية لا تخطط للتوقف عند هذا الحد. لقد بدأت شركة Huawei بإختبار تحديث EMUI 10 لعدد من هواتفها الذكية الأخرى منذ فترة، ولكن الآن قررت الشركة إصدار تحديث EMUI 10 الرسمي والمستقر لهذه الهواتف الذكية التي يعود تاريخ إصدارها إلى العامين 2018 و 2017.
الدفعة الأولى من الأجهزة التي حصلت على تحديث Android 10 الرسمي والمستقر شملت الهواتف الذكية الرائدة التي أصدرتها Huawei هذا العام، والآن حان الوقت بالنسبة لهواتفها الذكية الأخرى للحصول على نفس التحديث، وإليكم أدناه القائمة الكاملة لهواتف Huawei التي بدأت الآن بتلقي تحديث Android 10، ولكن يجب الأخذ بعين الإعتبار أن هذا التحديث متوفر الآن لهذه الهواتف في الصين فقط، وهذا ما يعني بأن المستخدمين في بقية أنحاء العالم سيتعين عليهم الإنتظار لفترة قبل الحصول على هذا التحديث بدورهم :
- Huawei Mate 20 X 5G
- Huawei Mate RS Porsche Design
- Huawei Mate 10 Porsche Design
- Huawei Mate 10 Pro
- Huawei Mate 10
- Huawei P20
- Huawei P20 Pro
- Nuawei Nova 4e
- Huawei Enjoy 10 Plus
- Huawei Enjoy 9S
- Huawei Maimang 8 (المعروف أيضًا بإسم Huawei P Smart+ 2019)
- Huawei Maimang 7 (المعروف أيضًا بإسم Huawei Mate 20 Lite)
- Huawei Honor 20i
- Huawei Honor 10 Lite
كانت هذه تفاصيل خبر تحديث Android 10 الرسمي المستقر يصل لـ 16 هاتف إضافي من Huawei و Honor لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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