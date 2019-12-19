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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سرير ذكى ينهى معركة شد اللحاف بين الزوجين فى الشتاء.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صممت شركة بريطانية سريرا عالي التقنية سيمنع شريكك من شد اللحاف، إذ يتضمن نظام أسطوانى مدمج لتوزيع الأغطية دائمًا بالتساوى.
السرير الذكى
وتوصلت الشركة إلى الفكرة بعد أن كشفت الأبحاث أن شد اللحاف هو واحد من أهم مصادر الخلافات بين الأزواج، إذ يعتقد واحدا من كل أربعة أشخاص أن ليلة مضطربة ناجمة عن شد اللحاف قد تجعلهم يغضبون بشدة.
وقال ستيف ريد، الرئيس التنفيذي لشركة سيمبا المنتجة للسرير: "سحب اللحاف هو موضوع مزعج جدا بين الأزواج البريطانيين، فعادة غرفة نوم تعد محفزًا لمئات من الخلافات"، مضيفا: "لقد اعتقدنا أنه قد يكون من الممتع استكشاف كيف قد نضع حد لبعض هذه التوترات في الفراش".
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وتعمل قطع الحديد الدوارة الآلية داخل قاعدة السرير على أن يدور أوتوماتيكيا مع اللحاف، ويعد السرير الذي يطلق عليه اسم "Duvet Diplomat" في مرحلة التصميم حاليًا.
وأوضح ريد: "عندما تنام بشكل أفضل، فأنت أكثر عرضة لاتخاذ قرارات أفضل، وتحمل مخاطر أقل وتبدأ اليوم في إطار ذهني أكثر إيجابية وسلمية".
السرير الذكى 3
ووجدت دراسة سيمبا التي شملت ألفي شخص بالغ أن شد الألحفة والشخير هي من بين الأشياء التي تبعث الغضب الشديد بيت الشريكين، ولكن هذا الابتكار سيساعد فى تنظيم اللحاف على السرير فى كل وقت.
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