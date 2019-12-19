شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "الروبوت الجراح" النسخة المطورة لــ "تي - إتش آر 3" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إحدى شركات السيارات العالمية عن تطوير الروبوت "تي - إتش آر 3" ذي الشكل البشري، والذى من خلال هذه النسخة المطورة مستقبلا إجراء عملية جراحية في مكان بعيد لا يمكن للطبيب السفر إليه.

وأفاد تقرير لموقع " سكاي نيوز" أن الروبوت يتم التحكم فيه عن بعد من شخص يرتدي سماعة رأس وأسلاك موصلة على ذراعيه ويديه، ومع التطوير أصبحت حركة أصابعه أسرع وأكثر سلاسة الآن، حيث أن جهاز التحكم أخف وأسهل في الاستخدام.

وفي عرض جرى مؤخرا في طوكيو، قام شخص يرتدي سماعة رأس وأسلاك بجعل الروبوت يتحرك بنفس الطريقة التي كان يتحرك بها أو يلوح بها أو يقوم بحركات تشبه الرقص.

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وقال توموهيسا موريديرا، المهندس المسئول، إنه يمكن التحكم في الروبوتات ذات الشكل البشري بديهيا، لأن كل شخص يقوم بتشغيله يتحرك بشكل طبيعي.

وأضاف موريديرا أن التحدي لا يزال يكمن في تأمين اتصالات موثوقة وسريعة، بحيث يتم نقل الإشارات بدقة من الإنسان إلى الروبوت.