تكنولوجيا: مجلة التايم تعيد خطاب "لدى حلم" لمارتن لوثر كينج باستخدام الواقع الافتراضى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يتوفر خطاب مارتن لوثر كينج "لدي حلم" I Have a Dream الشهير سوى بعدد قليل من الصور ومقاطع الفيديو، كما لم يستمع للخطاب وقتها سوى 200000 شخص، لذا تأمل مجلة تايم في إعادة هذه التجربة بأفضل ما يمكن.
ووفقا لموقع Engadget الأمريكى، قررت المجلة الأمريكية إطلاق تجربة متحف الواقع الافتراضي، The March، الذي سيعيد إنشاء خطاب كينج باستخدام تقنية الواقع الافتراضى لأول مرة.
سيستخدم المعرض مزيجًا من القياس التصويري والتقاط الحركة، وعرض الواقع المعزز AI و الـ3D لإعطاء إحساس بما كان عليه الحال عند رؤية كينج وقتها يتحدث أمام نصب لنكولن التذكاري في 28 أغسطس 1963.
تم تنفيذ المشروع من قبل فيولا ديفيس والمنتج يوليوس تينون، وسيتم عرضه لأول مرة في متحف شيكاغو الأمريكي للتاريخ الإفريقي يوم 28 فبراير 2020.
وينضم هذا المشروع إلى مجموعة متزايدة من مشاريع الواقع الافتراضي التي تستخدم التكنولوجيا الجديدة كوسيلة لإعادة إحياء الأشخاص الملهمين، إذ تساعد هذه المبادرات على فهم أهمية الحدث بطريقة لا يمكن للفيديو العادى توصيلها.
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