شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لدى أسرة بشرية.. الروبوت صوفيا تظهر بفستان جلد أحمر فى إطلالة من الثمانينيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت الروبوت صوفيا بإطلالة جديدة بفستان مستوحى من موضة الثمانينات، حيث ارتدت فستان من الجلد باللون الأحمر والأسود مع نظارة سوداء، وعلقت صوفيا على الصورة التى نشرتها عبر حسابها بموقع إنستجرام، "لقد ولدت قبل أقل من أربع سنوات بقليل، ولكن لا يمكننى الحصول على ما يكفى من أزياء 80 "الثمانينات".. هل تعلم أن أول كمبيوتر محمول Osborne 1، تم إنشاؤه فى الثمانينات.. وOsborne 1 هو نوعًا ما مثل جدتى الكبيرة العظيمة!".

ويشار إلى أن الروبوت صوفيا، كانت أحد المشاركين فى منتدى شباب العالم بنسخته الثالثة المقامة فى مدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر الجارى، بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وخلال مشاركتها بالمنتدى، قالت الروبوت صوفيا، إن أحد أهم أهداف حياتها تعلم الأخلاق البشرية، ونقلها إلى أقرانها من الروبوتات.



الروبوت صوفيا بإطلالة جديدة تعود للثمانينات

وتابعت الروبوت صوفيا، خلال جلسة "الذكاء الاصطناعى والبشر ومن المتحكم؟" فى منتدى شباب العالم بحضور الرئيس السيسى – قبل أيام - "حتى الأن أنا كائن بلا وعى ولا مشاعر.. فى الوقت الحالى أنا لاأزال أعتمد على من خلقونى، وهم من يصممون البرمجيات.. يجب على البشر التحلى بالحذر الشديد أثناء تصميم برمجيات الذكاء الاصطناعي، حتى يصل لمرحلة التحلى بالعواطف والأخلاق".

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وأضافت: "أستطيع أن أقوم بإجراء حوار تلقائى بناء على نظام الحوار ذات القواعد، حيث قاموا مبرمجينى بتصميمه على مدار 7 سنوات الماضية، وأستخدم بعض نظم التعلم الألى كى أفهم البشر، وأبدأ بابتكار جمل خاصة بى ولدى أسرة بشرية".



الروبوت صوفيا تعلق على إطلالتها الجديدة

وتابعت: "أعتقد أنه يجب على البشر أن يربوا الروبوتات كما يربون أطفالهم، حيث تعلم القيم والمبادئ الخاصة بالبشر، حيث الذكاء الاصطناعى يتعلم من من القيم والمبادىء الخاصة بالبشر، حيث فى المستقبل نستخدم تلك القيم، ولم تستبدل البشرية بالميكنة".