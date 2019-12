طريقة حفظ موقع ركن سياراتك من خلال Siri على أجهزة الأيفون

يمكنك أن تستخدم Siri لتساعدك على حفظ موقع ركن سياراتك في أي مكان حول العالم بسهولة.

تطبيق Siri هو المساعد الذكي لك على هواتف أيفون وأجهزة آبل بشكل عام ويمكنك من خلال الأوامر الصوتية الموجهة إليها أن تستفيد بكثير من الأمور وتجاوب عليك في أوقات قد لا تكون قادراً فيها على الوصول إلى هاتفك المحمول وأحد هذه الأمور هي حفظ موقع ركن سيارتك.

بالطبع ستحتاج لمنح Siri صلاحية الوصول إلى بيانات موقعك وبيانات الـ GPS الخاص بك لتتمكن من الإستفادة من هذه الخاصية تحديداً بالإضافة لأن دقة الموقع المحفوظ ستكون أفضل إن كنت تمتلك شبكة إنترنت أو تغطية مناسبة في المكان الذي أوقفت سيارتك فيه.

حفظ موقع ركن سياراتك عن طريق Siri :

تأكد فالبداية من أن Siri تمتلك حقوق الوصول إلى مكانك من خلال التحكم في هذا الأمر من لوحة التحكم الخاصة بالهاتف وإعدادات الخصوصية.

تذكر أيضاً أنك بحاجة إلى حفظ الجملة وقولها كما هي حتى تتمكن Siri من التعرف عليها وإستخدامها، بالطبع يمكنك إستخدام Siri باللغة العربية إن كنت ترغب في ذلك .

الجملة التي ستقولها لـ Siri بالإنجليزية هي :

“Siri, remember where I parked my car ”

أما بالعربية ” تذكر أين ركنت سيارتي ”

وستظهر لك رسالة تلقائية من Siri تخبرك بأنك قمت بركن سيارتك في مكان معين وأنها ستقوم بحفظ هذا المكان وستظهره لك من خلال تطبيق الخرائط المرفق مع الهاتف.

عندما ترغب في العودة إلى سيارتك قل الجملة التالية بسهولة.:

” Siri, where did I park my car?’

أو بالعربية ” سيري، أين ركنت سيارتي ”

وسيقوم المساعد الذكي تلقائياً بفتح برنامج الخرائط ليعرض لك مكان إيقاف السيارة على الخرائط وسيقوم أيضاً بتجهيز طريق له حتى تتمكن من الذهاب إليه.

بالطبع يجب أن تقوم بتثبيت تطبيق الخرائط الخاص بالآبل بالرغم من كونه ليس الأفضل حتى تتمكن من الإستفادة من هذه الخاصية.

