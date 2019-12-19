تكنولوجيا: هواوي تخطط للإعلان عن هاتفها القابل للطي Mate Xs في فبراير 2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد Richard Yu الرئيس التنفيذي لشركة هواوي على أن الشركة تخطط للإعلان عن الإصدار الجديد من هواتفها القابلة للطي Mate Xs خلال فعاليات مؤتمر الهاتف العالمي الذي يعقد في برشلونة في فبراير.

ينطلق مؤتمر MWC للعام 2020 من 24 إلى 27 من شهر فبراير المقبل، ولقد أكدت شركة هواوي اليوم على خططها للإعلان عن Mate Xs القابل للطي خلال هذا الحدث.

قدمت هواوي الإصدار الأول من هواتفها القابلة للطي Mate X بسعر 2400 دولار، حيث كشف للمرة الأولى عن الهاتف في فبراير من عام 2019، إلا أن إطلاق الهاتف رسمياً إلى الأسواق تم تأجيله حتى شهر نوفمبر، كما يتوفر الهاتف في السوق الصيني فقط.

ومن المقرر أن يأتي الإصدار الجديد Mate Xs بتحسينات في آلية فتح وإغلاق الشاشة، مع تصميم أكثر كفاءة لفواصل الشاشة، كما تشير التسريبات إلى تحسينات أفضل في مقاومة الشاشة، على أن يضم الهاتف رقاقة معالج Kirin 990.

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كما أشارت التسريبات إلى أن هواتف Mate تنطلق إلى السوق الأوروبي في الربع الأول من 2020، إلا أن التسريبات لم تؤكد حتى الآن على خطط هواوي للتوسع بهاتفها القابل للطي Mate X في أسواق أخرى.

يذكر أن شركة هواوي أكدت في تصريحاتها مع Frandroid على أن الأجيال القادمة من الهواتف القابلة للطي ستأتي بوزن أخف من الإصدارات الحالية، حيث أكدت الشركة على أنها أحد المميزات المطلوبة في هذه الفئة من الهواتف.

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