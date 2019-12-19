النسخة المجددة من الهاتف Huawei Mate X قادمة إلى معرض MWC 2019

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Huawei بإطلاق الهاتف Huawei Mate X في الصين منذ فترة ولكننا سمعنا عن قدوم النسخة المزودة بالمعالج HiSilicon Kirin 990 منذ بضعة أشهر. في الواقع، لقد قامت شركة Huawei بنفسها بعرض الهاتف Huawei Mate Xs في شهر أكتوبر الماضي وأكدت لنا أنه سيأتي مع المعالج HiSilicon Kirin 990 5G، ومن المقرر أن يصل إلى الصين في وقت ما خلال شهر مارس المقبل.

خلال مقابلة مع وسائل الإعلام في الصين، أكد الرئيس التنفيذي لقسم الأجهزة الإستهلاكية في شركة Huawei، السيد Richard Yu أن الهاتف Huawei Mate X الجديد سيضم المعالج HiSilicon Kirin 990، ومفصل ذات آلية أفضل وشاشة أكثر متانة. وقال أنه سيتم الإعلان عن هذا الهاتف في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2020 المقرر عقده في الفترة ما بين 24 فبراير و 27 فبراير بمدينة برشلونة الإسبانية.

الآن، يبقى أن نرى ما إذا كان الهاتف Huawei Mate X الجديد هو نفسه الهاتف Huawei Mate Xs الذي شوقت له شركة Huawei في الفترة الماضية أو جهاز مختلف لذلك يتعين علينا إنتظار المزيد من التأكيدات من شركة Huawei.