الإعلان رسميًا عن الهاتف Huawei P Smart Pro مع تصميم ومواصفات مألوفة

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Huawei اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن هاتف ذكي جديد من الفئة المتوسطة يُدعى Huawei P Smart Pro، وهو متوفر بالفعل الآن للشراء في عدد من البلدان الأوروبية. وتجدر الإشارة إلى أنه ليس هاتفًا جديدًا بشكل عام، فهو مطابق تمامًا للهاتف Huawei Y9s، والذي لا يختلف بدوره عن الهاتف Honor 9X كثيرًا بإستثناء موضع قارئ بصمات الأصابع.

الهاتف Huawei P Smart Pro الجديد يضم شاشة خالية من القطع أو الثقب تمتاز بحجم 6.59 إنش وبدقة +FullHD وبكثافة بكسلات تبلغ 391 بكسل في كل إنش. وبصرف النظر عن الشاشة، فهذا الهاتف يضم كذلك معالج ثماني النوى من طراز HiSilicon Kirin 710F، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD.

الهاتف Huawei P Smart Pro الجديد يأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 9 Pie ومع واجهة EMUI 9.1، ويضم كاميرا أمامية منبثقة بدقة 16 ميغابكسل، وثلاث كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الثالثة المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق.

وإلى جانب كل ذلك، فقد تم تزويد الهاتف Huawei P Smart Pro الجديد كذلك ببطارية بسعة 4000mAh تقبل الشحن من خلال منفذ USB Type-C، ومستشعر بصمات الأصابع في الجانب. عمومًا، الهاتف Huawei P Smart Pro الجديد سيكون متوفرًا بألوان تشمل الأسود والأزرق المتدرج، وسيكلف ما يُعادل 350 يورو.