تكنولوجيا: فنلندا توفر دورة مجانية عبر الإنترنت لتعلم الذكاء الاصطناعي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت فنلندا عن تقديم دورتها المكثفة الخاصة بتعليم "الذكاء الاصطناعي" مجانا، ومدتها 6 أسابيع، كانت قد أطلقتها السنة الماضية لتثقيف مواطنيها حول هذا التقنية المتطورة، حسب سكاى نيوز.
وقررت فنلندا ترجمة الدورة التدريبية إلى عدد من لغات بلدان الأوروبى الرئيسية كهدية لمواطنيها ممن يرغبون بالالتحاق بهذه الدورة التدريبية.
وتحمل الدورة اسم "عناصر الذكاء الاصطناعي"، وهى متوفرة باللغات الإنجليزية والسويدية والإستونية والفنلندية والألمانية، حسبما ذكر موقع AIT NEWS المتخصص بالأخبار التقنية.
وتتميز الدورة بتصميمها البسيط وتوفيرها لاختبارات فى نهاية كل قسم، كما أنها تغطى مجموعة من المجالات مثل الآثار الفلسفية للذكاء الاصطناعى، علما أنها تستغرق 6 أسابيع باعتبار أن كل قسم منها يتطلب إنهاؤه ما بين 5 إلى 10 ساعات.
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