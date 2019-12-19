شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تنشر صورة احتفالية بالعام الجديد من قلب مجرة درب التبانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت ناسا صورة احتفالية من قلب مجرة درب التبانة تشبه الحلوى، حيث شوهد هيكل يشبه معالم عيد الميلاد في صورة مركبة ملونة من مركز مجرتنا

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يوجد هذا الهيكل على بعد 190سنة ضوئية، وهو واحد من مجموعة من الخيوط الطويلة الرفيعة من الغاز المؤين تسمى الشعيرات التي تنبعث منها موجات الراديو.



صورة مجرة درب التبانة

وتم التقاط الصورة بواسطة كاميرا (GISMO) التابعة لناسا، والتي يتم استخدامها مع تلسكوب لاسلكي موجود على بيكو، فيليتا بإسبانيا.

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وقال يوهانس ستاجون، عالم فلك في جامعة جونز هوبكنز في بالتيمور، يقود فريق GISMO في غودارد، "إن GISMO تراقب الموجات الدقيقة ذات الطول الموجي 2 مم، مما يسمح لنا باستكشاف المجرة في منطقة الانتقال بين ضوء الأشعة تحت الحمراء وأطوال موجات الراديو الأطول".

ويسيطر كل جزء من أجزاء الطيف هذه على أنواع مختلفة من الانبعاثات، ويوضح لنا GISMO كيفية ارتباطها معًا، وأبرز الشعيرات الراديوية في مركز المجرة ، والمعروفة باسم Radio Arc ، تشكل الجزء المستقيم من الحلوى الكونية التى تظهر فى الصورة.