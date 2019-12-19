تكنولوجيا: أول الصور ثلاثية الأبعاد التي تكشف عن التصميم المتوقع لهواتف Huawei P40

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصدت اليوم أول الصور ثلاثية الأبعاد التي تكشف عن الملامح الأولى لتصميم كلاً من هواتف P40 وP40 Pro المرتقبة من العملاق الصيني هواوي.

تستعد شركة هواوي للإعلان الرسمي عن هواتف P40 وP40 Pro في مؤتمر يعقد في شهر مارس من العام المقبل، حيث يأتي كلا الهاتفين دون خدمات جوجل.

وتعرض الصور الداكنة التي نشرت لهواتف P40 وP40 Pro الملامح الأولى لتصميم هواوي في سلسلة P العام المقبل، حيث تظهر الكاميرة الخلفية في الهاتف بالتصميم المستطيل الذي سيكون العلامة المميزة لهواتف 2020، حيث قدم مؤخراً من سامسونج في هواتف Galaxy A51 و A71، وأيضاً قدم من Vivo في هاتف V17، وهو أيضاً التصميم المتوقع لكاميرة هواتف Galaxy S11 القادمة.

أيضاً قد يختلف حجم وحدة الكاميرة الخلفية المستطيلة في هواتف P40، إلا أنه التصميم الذي تتبناه الكثير من الشركات المصنعة للهواتف الذكية، والذي يدعم إضافة مستشعرات متعددة في الكاميرة الخلفية.

ومن المتوقع أن يضم هاتف P40 إعدادات رباعية في الكاميرة الخلفية مع إعدادات penta، ومستشعر Sony IMX686 رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 20 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، وأخر بدقة 12 ميجا بيكسل في كاميرة periscope telephoto، مع مستشعر مخصص لتصوير macro، وToF 3D، كما يتميز الهاتف بشاشة مسطحة بحجم من 6.1 إلى 6.2 إنش.

بينما تقدم هواوي هاتف P40 Pro العام المقبل بتصميم الشاشة المنحنية ‘waterfall’ في 4 جهات للهاتف، ومن المتوقع أن يتميز الهاتف بحجم من 6.5 إلى 6.7 إنش، أيضاً يأتي الإطار المعدني للهاتف بتصميم جديد في زوايا الهاتف، لحماية الشاشة المنحنية.

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ومن المتوقع أن يضم كلاً من هاتفي P40 وP40 Pro منفذ USB-C، مع فتحة لشريحة SIM، وأيضاً مكبرات grille الصوتية في الجزء السفلي من الهاتف، بينما يأتي زر التشغيل وزر التحكم في مستوى الصوتيات في الجانب الأيمن، أيضاً لا يظهر مدخل 3.5مم للسماعات في تصميم الهاتفين.

يذكر أن التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد لا تؤكد في الوقت الحالي على التصميم الذي تتبناه هواوي في هاتفي P40 وP40 Pro للكاميرة الأمامية، إلا أن بعض التوقعات تشير إلى تصميم ثقب الشاشة، كما تستبعد الملامح الأولى لتصميم الهاتفين الكاميرة الأمامية المنبثقة.

من جانب أخر يأتي كلا الهاتفين بشاشة OLED مع مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة، أيضاً أشارت تسريبات سابقة إلى أن هاتف P40 Pro يدعم معدل تحديث 120Hz، كما يتميز بجودة عرض Quad HD بلس، وتشغل الشاشة نسبة 98% من إطار الهاتف.

أيضاً من المتوقع أن يدعم هاتف P40 Pro بطارية بسعة 5500 mAh، مع تقنية الشحن السريع التي تصل إلى قدرة 50W، كما يأتي الهاتف برقاقة معالج Kirin 990 مع تقنية 5G، ونظام تشغيل Android 10 وواجهة EMUI 10.

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