تكنولوجيا: هواوي تكشف رسمياً عن هاتف P smart Pro بتصميم الكاميرة المنبثقة وسعر 350 يورو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت هواوي النقاب عن هاتف P smart Pro اليوم بتصميم الكاميرة المنبثقة مع مستشعر بدقة 16 ميجا بيكسل، ومسشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 48 ميجا بيكسل.

يتوفر هاتف Huawei P smart Pro في بعض الأسواق الأوروبية اليوم بتصميم يحاكي هاتف Y9s، حيث يتميز بمستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 48 ميجا بيكسل، مع سعر 350 يورو.

كما يتميز هاتف P smart Pro بشاشة LCD بحجم 6.59 إنش، مع أبعاد 19.5:9، ودقة عرض 1080 بيكسل بلس، كما يضم الهاتف رقاقة معالج Kirin 710F، مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت في UFS 2.1.

أيضاً إلى جانب المستشعر الرئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 48 ميجا بيكسل، يأتي المستشعر الثاني بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة 120 درجة، ومستشعر 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير ودعم لقطات bokeh، بينما تأتي الكاميرة الأمامية المنبثقة بدقة 16 ميجا بيكسل.

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ويضم هاتف P smart Pro مستشعر البصمة في الإطار الجانبي للهاتف، كما ينطلق الهاتف بواجهة EMUI 9.1، ويأتي الهاتف بمدخل 3.5مم للسماعات، مع منفذ USB C، كما يدعم الهاتف بطارية بسعة 4000 mAh وتقنية الشحن بقدرة 10W.

ومن المقرر أن يتوفر هاتف P smart Pro في الأسواق الأوروبية الآن بسعر 350 يورو، كما يتوفر الهاتف بألوان الأسود، وBreathing Crystal المتدرج المصمم من 21 طبقة من النانو.

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