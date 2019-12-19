تكنولوجيا: الفيس بوك تستحوذ على شركة PlayGiga الناشئة لتعزيز خدمات الألعاب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستحوذت شركة الفيس بوك على شركة PlayGiga الناشئة والمتخصصة في تطوير الألعاب السحابية، بهدف تعزيز خدمات الألعاب في شركة الفيس بوك خلال الفترة القادمة.

أكدت شركة الفيس بوك لCNBC اليوم على إنهاء صفقة الإستحواذ على شركة PlayGiga، وذلك بعد أسبوع من إعلان Cinco Dias عن محادثات قائمة لشراء PlayGiga بقيمة 78 مليون دولار.

انطلقت شركة PlayGiga منذ عام 2013، ولقد بدأت الشركة في العمل مؤخراً على تطوير تقنية لبث الألعاب سحابياً عبر شبكات 5G، مما يدعم الشركات في الوصول إلى قاعدة أكبر من مستخدمي الألعاب على الهواتف الذكية.

كما طورت الشركة خدمة للألعاب ترتكز على منصة إنتل Visual Cloud، حيث تتيح المنصة دعم مزودي الخدمة في بث الألعاب لعملاء الشركة.

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ويأتي هذا الإستحواذ الجديد على PlayGiga بعد إعلان الفيس بوك خلال الشهر الماضي إنهاء صفقة الإستحواذ على Beat Games التي إشتهرت بتطوير لعبة الواقع الإفتراضي الشهيرة Beat Saber.

يذكر أن شركة الفيس بوك تحرص مؤخراً على تطوير قسم الألعاب في الشركة، وهو السبب الرئيسي لعمليات الإستحواذ الأخيرة، حيث أشارت الشركة إلى أن عدد المستخدمين المشتركين في خدمات الألعاب إرتفع إلى 700 مليون مستخدم شهرياً.

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