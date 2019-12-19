هاتف سامسونج الصدفي القابل للطي يظهر في مجموعة من الصور المسربة الواقعية

فاطمة أيت طالب - دبي - في أواخر شهر أكتوبر الماضي، عرضت لنا شركة سامسونج إعلانًا تشويقيًا رسميًا لهاتفها الصدفي القابل للطي القادم. منذ ذلك الحين، رأينا عددًا لا يحصى من الشائعات حول هذا الهاتف، ولكننا الآن حصلنا على فرصة إلقاء نظرة على وحدة فعلية من هذا الهاتف.

كما ترون في الصور أدناه، هذا الهاتف يضم شاشة Infinity-O مرنة تضم ثقبًا في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية. هذه الشاشة تضم إطارًا بارزًا قليلاً في جميع الجوانب الأربعة، ولكنه ليس بمثل بروز الدقن في الهاتف Motorola Razr 2019. يعمل هذا الهاتف بواجهة Samsung One UI المألوفة، ولكن نتوقع من سامسونج أن تجري بعض التعديلات على هذه الواجهة للإستفادة من التصميم القابل للطي لهذا الهاتف.

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توجد في مقدمة الهاتف أثناء طيه شاشة صغيرة تعرض الوقت والتاريخ والإشعارات، وهي تتواجد بجانب الفلاش LED والكاميرا المزدوجة. ومن غير الواضح ما إذا كانت المساحة الموجودة أعلاها ستحتوي على شاشة أخرى.

يبدو أن ظهر الهاتف مصنوع من الزجاج بينما يبدو المفصل مطابقًا للمفصل الموجود في الهاتف Galaxy Fold بإستثناء أنه أصغر في الهاتف الجديد. يمكننا أيضًا رؤية أزرار الصوت وزر التشغيل في أعلى الجانب الأيمن بينما يحتوي الجزء السفلي من الهاتف على منفذ USB Type-C ومنفذ مكبر الصوت.





ووفقا للتقارير، ستقوم شركة سامسونج على الأرجح بتسعير هذا الهاتف الصدفي القابل للطي بنحو 1000 دولار أمريكي، ويجب أن يتم الإعلان عنه جنبًا إلى جنب مع سلسلة هواتف Galaxy S11 Series في اليوم 18 فبراير. وكما هو الحال دائمًا، سنعمل على تحديث الموقع لنعرض لكم المزيد من المعلومات.