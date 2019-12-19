سامسونج قريبة من إستثمار كبير من أجل الإنتاج الضخم لشاشات MicroLED

فاطمة أيت طالب - دبي - MicroLED هي نوع جديد من تكنولوجيا الشاشات عرضتها لنا شركة سامسونج لأول مرة قبل عامين في معرض CES 2018 عندما كشفت النقاب عن التلفاز العملاق ” Samsung The Wall “. الميزة الرئيسية في شاشات MicroLED هي أن كل بكسل يتكون من الثنائيات الباعثة للضوء الفعلية ( LED ). المزايا الأخرى هي توفير زوايا رؤية أفضل ومحتوى أكثر إشراقًا وتباين أعلى.
يقول تقرير جديد صادر عن ETNews أن شركة سامسونج قد تكون على وشك بدء إستثمار جديد لبدء الإنتاج الضخم لشاشات MicroLED. وعلى ما يبدو، الشركة بصدد تقييم المعدات المتعلقة بإنتاج شاشات MicroLED، وتفيد التقارير أنها تجري محادثات مع الشركاء لمعرفة مقدار الإنتاج الضخم لهذه الشاشات الجديدة.
وبخصوص هذا الموضوع، صرح ممثل إحدى الشركات المصنعة لمعدات الإنتاج بالقول : ” قامت شركة سامسونج باختبار أداء وجودة المعدات الرئيسية حيث تتطلع إلى الاستثمار في المصانع والمعدات خلال النصف الأول من العام المقبل “. وأضاف : ” نحن ننتظر حاليًا رد سامسونج لأنه لم يتم إتخاذ قرارًا بعد بشأن الحجم الدقيق للإنتاج “.
وفقا للتقرير، تنتظر سامسونج حتى معرض CES 2020 قبل إتخاذ القرار. ربما ستقوم الشركة بتقييم الطلب والمنافسة قبل أن تتخذ القرار النهائي. يتم في معرض الإلكترونيات الإستهلاكية CES الذي يقام سنويًا بمدينة لاس فيغاس الأمريكية عرض الكثير من التقنيات من سامسونج، وخاصة الأجهزة المنزلية الذكية، وتكنولوجيا الشاشات والتلفزيونات.
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