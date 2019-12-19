الهاتفين Huawei P40 و Huawei P40 Pro يظهران في مجموعة من الصور الحاسوبية الجديدة

فاطمة أيت طالب - دبي - سيتم إطلاق الهاتفين Huawei P40 و Huawei P40 Pro في شهر مارس المقبل بدون التطبيقات والخدمات التابعة لشركة جوجل، وفقا للسيد Richard Yu نفسه والذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لقسم الأجهزة الإستهلاكية في شركة Huawei.

إذا كنت تتساءل عما تتوقعه من هذه الأجهزة، من حيث التصميم، فلدينا الآن أول نظرة خاطفة عليها بفضل بعض الصور الحاسوبية المسربة. للآسف، هذه الصور الحاسوبية لا تستعرض لنا الكثير من التفاصيل على عكس الصور الحاسوبية التي إعتدنا الحصول عليها، ولكنها ستقوم بعملها في الوقت الراهن.

كما ترون، تصميم وحدة الكاميرا الخلفية يبدو مألوفًا، وهذا لأننا رأينا بالفعل هذا التصميم في Galaxy A51 و Galaxy A71 و Vivo V17، فضلا عن سلسلة هواتف Galaxy S11 Series القادمة من سامسونج. وعلى ذكر الكاميرات، فقد تردد أن الهاتف Huawei P40 سيضم أربع كاميرات في الواجهة الخلفية تمتاز الكاميرا الأساسية فيها بدقة 64 ميغابكسل، والكاميرا الواسعة الزاوية بدقة 20 ميغابكسل، والكاميرا المقربة بدقة 12 ميغابكسل، وكاميرا الماكرو بدقة 5 ميغابكسل. أما بخصوص الهاتف Huawei P40 Pro، فقد تردد أنه سيضم خمس كاميرات في الخلف.

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وبغض النظر عن الكاميرات، فقد تردد كذلك أن الهاتف Huawei P40 سيضم شاشة مسطحة بحجم 6.1 إنش أو 6.2 إنش، بينما سيضم الهاتف Huawei P40 Pro شاشة الشلال المنحنية الطرفين والتي سيبلغ حجمها 6.5 إنش أو 6.7 إنش. وبالنسبة للإطار المعدني للهاتف، فقد حصل على تصميم جديد في الزوايا، ربما لحماية الشاشة من التكسر.

للآسف، هذه الصور لا تؤكد لنا ما إذا كان الهاتفين Huawei P40 و Huawei P40 Pro سيضمان الكاميرات الأمامية في الشاشة، ولكن نحن لا نتوقع أن يضم هذين الهاتفين كاميرات أمامية منبثقة. ومع ذلك، يُشاع أن كلا الهاتفين سيضمان شاشات OLED تضم بدورها مستشعر بصمات الأصابع مع العلم بأن شاشة الهاتف Huawei P40 Pro ستمتاز بمعدل تحديث يبلغ 120Hz وبدقة +QuadHD.

الهاتف Huawei P40 Pro قد يضم بطارية بسعة 5500mAh تدعم الشحن السريع بقوة 50W. سيضم المعالج الثماني النوى HiSilicon Kirin 990، وسيدعم شبكات 5G، وسيعمل مسبقًا بنظام Android 10، ولكنه سيفتقر إلى التطبيقات والخدمات التابعة لشركة جوجل.