تكنولوجيا: روبوتات جديدة ترد على الركاب فى المطار وتصطحبهم إلى الكافيهات والمراحيض

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت شركة الخطوط الجوية البريطانية روبوتات في مطار هيثرو بلندن للرد على أسئلة ركاب الخطوط الجوية البريطانية واصطحابهم إلى المقاهي والمراحيض ومناطق تسجيل الوصول.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يتم نشر زوج من الروبوتات يدعى "بيل" يمكنه مساعدة الركاب على التنقل في طريقهم حول مطار هيثرو.
روبوت المطارات
وستتفاعل الآلات مع العملاء بلغات متعددة وترافقهم إلى مواقع في المبنى رقم 5 مثل المقاهي والمراحيض ومناطق تسجيل الوصول العائلية، كما سيتم برمجتها للإجابة على آلاف الأسئلة وتحرير الموظفين للمساعدة في استفسارات أكثر تعقيدًا.
ويسافر حوالي 90،000 مسافر عبر مبنى الركاب رقم 5 في أكثر مطارات المملكة المتحدة ازدحامًا يوميًا.
وقال ريكاردو فيدال، رئيس قسم الابتكار في الخطوط الجوية البريطانية، "إن شركة الطيران تبحث باستمرار عن كيفية استخدام الأتمتة لتوفير رحلات أسرع وأكثر سلاسة، وهذه الروبوتات الذكية هي أحدث الابتكارات، مما يسمح لنا بتخصيص موظفينا للتعامل مع المشكلات العاجلة".
وأضاف "في المستقبل ، أتصور مجموعة من الروبوتات تعمل جنبًا إلى جنب مع موظفينا الذين يقدمون تجربة سفر سلسة حقًا."
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