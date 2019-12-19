شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطوير مرحاض ذكى يفحص عينات البول ويكتشف الأمراض قبل ظهور الأعراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طور العلماء مرحاض ذكى يمكنه التقاط عينات من البول للكشف عن الأمراض قبل ظهور الأعراض، حيث إنه قد يساعد الأطباء على فهم صحتك بشكل أفضل، ولكن يمكن للتكنولوجيا أيضًا أن تدع أي شخص يقتحم حياتك الشخصية وأدق تفاصيلها.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه عند إرسال تحليل البول إلى مكتب الطبيب، يمكن للموظف أو الهاكر عبر الإنترنت اعتراض البيانات لمعرفة صحة الفرد وأسلوب حياته.

ولكن ما يميز الابتكار الجديد هو أنه قادر على اكتشاف التهابات المسالك البولية وأمراض الكلى والسكري والاضطرابات الأيضية الأخرى قبل ظهور الأعراض.

ويمر المرحاض الذكي حاليًا بمراحل تطورية، ويتم إنشاؤه بواسطة فريق في جامعة ويسكونسن ماديسون (UW-Madison)، حيث يرى العلماء بهذه الطريقة أنه يمكت جمع المعلومات الصحية الخاصة بك وتجميعها مباشرةً من منزلك.

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ويحتوي البول على سجل سائل للعادات الغذائية للفرد وممارسة الرياضة واستخدام الدواء وأنماط النوم وخيارات نمط الحياة الأخرى.

ويحتوي السائل أيضًا على روابط استقلابية لأكثر من 600 حالة بشرية ليتم تصنيف حالتك حسبها، بما في ذلك بعض الأمراض القاتلة الرئيسية مثل السرطان والسكري وأمراض الكلى.

ووجد كل من جوشوا كون وإيان ميلر ، العلماء الذين كانوا وراء المرحاض الذكي والمشاركين في الدراسة، أن التركيب الجزيئي لبولهم أظهر لهم مقدار نومهم والتمارين، وكمية الكحول أو القهوة التي شربوها، و متى وكيف أخذوا كمية الأدوية التي تناولوها بدون وصفة طبية.