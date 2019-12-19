شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تحدد موعد إطلاق أول صاروخ للفضاء فى العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مصدر مطلع فى مجال صناعة الفضاء الروسية عن الموعد الذى ستطلق فيها بلاده أول صاروخ إلى الفضاء عام 2020.

وأشار المصدر إلى أن روسيا تخطط لإطلاق عدد من الصواريخ إلى الفضاء عام 2020، وأن أول عملية إطلاق من المفترض أن تجرى نهاية يناير القادم، من قاعدة "بليسيتسك" التابعة لوزارة الدفاع فى البلاد.

وأوضح المصدر أن روسيا أشرفت وشاركت هذا العام فى 22 عملية إطلاق للصواريخ الفضائية هذا العام، وهى 12 عملية إطلاق جرت فى قاعدة "بايكونور" فى كازاخستان، 7 عمليات إطلاق جرت من قاعدة "بليسيتسك" التابعة لوزارة الدفاع الروسية، وصاروخ أطلق من مطار "فوستوتشني" الفضائي، وصاروخان من قاعدة "كورو" في غوايانا الفرنسية.

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كما أشارت مصادر في مؤسسة "روس كوسموس" إلى أن روسيا تخطط لإطلاق 3 صواريخ إضافية قبل نهاية العام الجارى، واحد سيحمل أقمارا صناعية أوروبية، وآخر سيطلق في 24 ديسمبر ليحمل أقمار Electro-L، وثالث سيطلق فى 27 ديسمبر ليحمل 3 أقمار من نوع Gonets-M.

وذكر بيان صادر عن المؤسسة أنها تخطط لإطلاق 20 صاروخ سويوز عام 2020، بعضها مخصصة لإطلاق أقمار صناعية روسية وأخرى لإطلاق أقمار أجنبية، وبعضها سيحمل مركبات ستتجه نحو محطة الفضاء الدولية.