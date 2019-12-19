تكنولوجيا: سامسونج تستعد لبدء الإنتاج الضخم لشاشات بتقنية microLED

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد تقرير جديد جاء عبر ETNews اليوم، على أن العملاق الكوري في طريقها لبدء الإنتاج الضخم للوحات الشاشة بتقنية microLED، على أن تحدد سامسونج حجم الإنتاج بحلول 2020.

قدمت شركة سامسونج تقنية microLED للمرة الأولى خلال فعاليات مؤتمر CES 2018، وذلك من خلال عرض حي لشاشة “The Wall” خلال فعاليات المؤتمر.

جاءت تقنية microLED من سامسونج بإنبعاثات إضاءة LED للبيكسل، والتي تقدم عرض أكثر كفاءة في الزوايا بشكل خاص، مع سطوع أعلى، وأيضاً تباين أعلى.

ويشير تقرير ETNews اليوم على أن العملاق الكوري ستبدأ الإستثمار بقوة لإنتاج لوحات الشاشة بتقنية microLED خلال الفترة القادمة، على أن تحدد سامسونج قريباً موعد لبدء الإنتاج الضخم.

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كما تشير التوقعات إلى أن سامسونج تعمل في الوقت الحالي على تقييم حجم الإنتاج والمعدات المطلوبة لتنفيذ وبدء الإنتاج الضخم للوحات الشاشة بتقنية microLED، كما بدأت العملاق الكوري محادثات مع شركاء لتحديد حجم الإنتاج المطلوب في البداية وفقاً لتصريحات أحد ممثلي سامسونج.

وتشير التوقعات أيضاً إلى أن سامسونج ستؤكد على موعد بدء الإنتاج بحلول عام 2020، على أن تكشف الشركة عن موعد محدد لبدء الإنتاج خلال فعاليات معرض CES التي تقام في لاس فيجاس في شهر يناير من عام 2020.

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