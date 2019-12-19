شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إضافة لعبة Borderlands 3 لمنصة Google Stadia .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لعل واحدة من أبرز المشاكل التى تواجه منصة ألعاب Google Stadia هو العدد القليل للألعاب المتاحة على الخدمة فى الوقت الحالى، إلا أنه اليوم تم إضافة واحدة من الألعاب الشهيرة لهذا العام وهى لعبة Borderlands 3.
وبحسب موقع Gamespot الأمريكى، فإن الإصدار الذى تم إضافته للخدمة هو إصدار قديم من اللعبة ويضم التحديثات والمحتوى الإضافي الذى تم طرحه للعبة حتى يوم 24 أكتوبر فقط.
وكانت لعبة Borderlands 3 قد حصلت على العديد من التحديثات التى نوعت بين شخصيات Moze، Zane و FL4K وأيضاً قامت بالعديد من التحديثات والاصلاحات لبعض المشاكل فى المهمات والذكاء الاصطناعى وواجهة المستخدم.
يذكر أن Borderlands هى لعبة أكشن من نوعية تقمص الأدوار، وتصويب من منظور الشخص الأول، وفيما يقوم اللاعب بالعديد من المهمات التى تقوم على تحدى المنافسين.
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