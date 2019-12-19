شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مساعد أمازون يمكنه الآن منع الخناقات العائلية فى تجمعات الكريسماس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمكن الآن استخدام مساعد أمازون الافتراضي لإيقاف النزاعات العائلية في الكريسماس عن طريق الدخول في أسئلة لإلهاء أفراد العائلة، فإذا كانت الأمور تزيد اشتباكا في الكريسماس اطلب منه "تغيير الموضوع".

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وجدت دراسة استقصائية لأمازون، أن الساعة 6:30 مساءً بتوقيت جرينتش يوم عيد الميلاد هو الموعد الذى يحتمل أن تندلع به أولى الخلافات وعادة ما تكون حول المال.

وعندما يسأل المستخدم أليكسا لتغيير الموضوع، سيقترح المساعد المدعوم من منظمة الذكاء الاصطناعى موضوع نقاش من خلال أسئلة إلهاء من أفضل أفلام الكريسماس لغيرها من الأمور.

وتقول أمازون أن العائلات يمكنها استخدام الميزة كأسلوب إلهاء، وشملت الدراسة الاستقصائية الجديدة 1500 شخص بريطاني، وتتضمن بعض الأسئلة التي تمت برمجة أليكسا لطرحها، مثل أسئلة حول ما إذا كانت المربى أو الكريمة تضاف إلى الكوكيز أولاً.

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تتضمن أساليب الهاء الحالية الأخرى لتجنب الجدال، مطالبة شخص ما بالسير للحصول على بعض الهواء النقي واقتراح أن يلعب كل شخص لعبة.

ووجدت الدراسة أن الشخص العادي من المرجح أن يحاول تغيير موضوع المحادثة خمس مرات خلال تجمع عائلي من أجل تخطى الموقف، وسيتمكن الناس من طلب معلومات عن الاحتفال من اليكسا مثل سبب تناول الديك الرومي في يوم عيد الميلاد، وكيف يتناسب سانتا مع المدخنة وكيف تطير الرنة، ويمكن لجهاز الذكاء الاصطناعي أيضًا أن يغني أغاني عيد الميلاد ويلقى النكات.

وتتوفر مهارة "تغيير الموضوع" على أي جهاز يحتوي على مساعد أليكسا، بما فى ذلك الهواتف الذكية أندرويد وأيفون مع تثبيت البرنامج على الهاتف.