شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تسعى لدمج خدمة Tasks مع تطبيق التقويم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث أن شركة جوجل تعمل حاليا على دمج خدمة وتطبيق المهام Tasks مع تطبيق التقويم الخاص بها.

وبحسب موقع المطورين xda-developers فإن الكثير من المستخدمين كانوا يعتقدون أن خدمة Tasks للمهام من جوجل تقترب من نهايتها، إلا أن الشركة قررت خلال العام الماضي، إعطاء دفعة كبيرة للخدمة وإطلاق تطبيقها الخاص على أندرويد.

ورغم أن التطبيق تلقى بعض الإضافات الهامة خلال الأشهر الماضية، إلا أنه حتى الآن لا يدعم إضافة مهام مباشرة من تطبيق تقويم جوجل، لكن أحدث تقرير من XDA كشف عن الدمج بين مزايا التطبيقين.

وعقب تشغيل الميزة، سيرى المستخدم خيار "مهمة" جديد متداخل خلف زر الإضافة في الأسفل من واجهة التقويم، وبالضغط فوقه سيلاحظ أن إنشاء المهام يعمل تمامًا مثل إنشاء أحداث التقويم، وسيتمكن من إضافة عنوان واختيار وقت استحقاق المهمة، وفي أي قائمة يجب أن تظهر، مع تحديد الفاصل الزمني للتكرار عند الرغبة.

وستظهر المهمة بعد ذلك في جدول أعمالك مثل أي حدث آخر، مع وجود رمز Tasks صغير يميزه عن الإدخالات الأخرى، وهنا يمكنك تغيير اللون وصوت الإشعار إذا أردت.

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