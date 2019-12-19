شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: غالبية الشركات الهندية غير مستعدة لمخاطر القرصنة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى الوقت الذى يطور فيه الهاكرز آليات جديدة تساعدهم فيما يقومون به، كشفت 61% من الشركات الهندية أن خطر الهجمات الإلكترونية يعرقل تقدمها الرقمى، وعلاوة على ذلك، فإن 52 % من المنظمات الهندية تعتقد أن الأمن السيبرانى هو مسؤولية مقدم الخدمة السحابية، حسبما أفادت دراسة أجرتها شركة فوربوينت الرائدة فى مجال الأمن السيبرانى.
وبحسب موقع TOI الهندى، كشفت الدراسة أن 95 % من المؤسسات بدأت رحلة تحول رقمى فى الهند، ومع ذلك، بالنسبة لأولئك الذين بدأوا فى تنفيذ مشاريع التحول الرقمى، واجه 46 % منهم حادثًا أمنيًا و 20 % لم يجروا تقييمًا خرقًا منتظمًا خلال الـ 12 شهرًا الماضية.
وفى الواقع، فكر 18 % فقط من المشاركين فى الدراسة حول الأمن السيبرانى فى المراحل الأولى من مشاريع التحول الرقمى، فى حين أن 70 % من المؤسسات لا تفكر فى الأمن السيبرانى إلا فى المراحل الأخيرة من المشاريع.
ووجدت الدراسة أن 69 % من المنظمات الهندية معرضة للخطر، حيث واجه 44 % منها خرقًا للبيانات من قبل و 25 % منهم لا يقومون بأى تقييم خرق فى الأشهر الـ 12 الماضية.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: تقرير: غالبية الشركات الهندية غير مستعدة لمخاطر القرصنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.