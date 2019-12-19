شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: غالبية الشركات الهندية غير مستعدة لمخاطر القرصنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى الوقت الذى يطور فيه الهاكرز آليات جديدة تساعدهم فيما يقومون به، كشفت 61% من الشركات الهندية أن خطر الهجمات الإلكترونية يعرقل تقدمها الرقمى، وعلاوة على ذلك، فإن 52 % من المنظمات الهندية تعتقد أن الأمن السيبرانى هو مسؤولية مقدم الخدمة السحابية، حسبما أفادت دراسة أجرتها شركة فوربوينت الرائدة فى مجال الأمن السيبرانى.

وبحسب موقع TOI الهندى، كشفت الدراسة أن 95 % من المؤسسات بدأت رحلة تحول رقمى فى الهند، ومع ذلك، بالنسبة لأولئك الذين بدأوا فى تنفيذ مشاريع التحول الرقمى، واجه 46 % منهم حادثًا أمنيًا و 20 % لم يجروا تقييمًا خرقًا منتظمًا خلال الـ 12 شهرًا الماضية.

وفى الواقع، فكر 18 % فقط من المشاركين فى الدراسة حول الأمن السيبرانى فى المراحل الأولى من مشاريع التحول الرقمى، فى حين أن 70 % من المؤسسات لا تفكر فى الأمن السيبرانى إلا فى المراحل الأخيرة من المشاريع.

Advertisements

ووجدت الدراسة أن 69 % من المنظمات الهندية معرضة للخطر، حيث واجه 44 % منها خرقًا للبيانات من قبل و 25 % منهم لا يقومون بأى تقييم خرق فى الأشهر الـ 12 الماضية.