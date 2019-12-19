شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تطالب المطورين بسرعة توفير إضافات كروم لمتصفح إيدج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت شركة مايكروسوفت المطورين بالإسراع بإدراج إضافاتهم التى تعمل على متصفح إيدج الجديد، وهو ما يعنى أن المستخدمين قد يكون بإمكانهم قريباً الانتقال من كروم إلى إيدج بدون خسارة إضافاتهم.

وبحسب المدونة الرسمية لمايكروسوفت، فسيتاح الإصدار الرسمى من إيدج المبنى على كروميوم بتاريخ 15 يناير المقبل وذلك لمستخدمى ويندوز 10، فمنذ إطلاق متصفح إيدج قبل سنوات، كان أهم ما ينقصه ليجذب المستخدمين هو الإضافات التى تجعل استخدام المتصفح أكثر فعالية.

والأن يتيح إيدج كروميوم للمستخدمين إمكانية تنزيل إضافات كروم لتعمل على المتصفح بسهولة من خلال الإعدادات ثم الإضافات وتفعيل خيار التنزيل من متاجر خارجية، فيما تملك جوجل كمية ضخمة من الإضافات وعدد كبير من المطورين، وسيكون من السهل نقل كل هذا إلى إيدج كروميوم بحيث لن تحتاج لأية تعديلات برمجية وهذا أهم شيء.

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