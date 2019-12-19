تكنولوجيا: اكتشاف يؤكد: أكثر الحيوانات كسلا فى العالم يستطيع الركض بسرعة مثل الأرانب

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ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، استخدم الباحثون في أستراليا الكاميرات الخاصة ثلاثية الأبعاد لالتقاط الكوالا وهو يتنقل في حديقة حيوان كوينزلاند.
ووجدوا أن الكوالا كانوا مترددين في المشي على الأرض، وصعدوا إلى أقرب صندوق ليجدوا مكانهم المريح بمجرد قيام حراس الحيوان بإيداعهم على الأرض، وحتى تسلقت حوامل الكاميرا في الفريق في بعض الأحيان، إلا أنهم كانوا على الأرض بسرعة مثل الأرانب 2.8 متر في الثانية (6.2 ميل في الساعة)، وأسرع بأربع مرات من وقت تسلق الأشجار.
ويعد هذا الحيوان هو الأكسل بين جميع الحيوانات بواقع ساعات نوم 22 ساعة يوميًا في الأشجار، لذلك فوجئ الباحثون بخفة الكوالا حيث قاموا بمناورة بين الفروع المختلفة.
وقال كريستوفر كليمنتي من جامعة صن شاين كوست الأسترالية: "رأينا من حين لآخر قفزات تفوق مترًا واحدًا من فرع إلى فرع، أو كوالًا يتحرك على طول فرع بينما يتدلى تحته فقط باستخدام أذرعه الأمامية، وعادة ما يستخدمون الأيدي والأرجل المتعارضة للتشبث بفروع، أي اليد اليمنى والقدم اليسرى".
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