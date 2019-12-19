شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: SpaceX تفشل فى تحقيق رقم قياسى جديد بتقنية الصواريخ المعاد استخدامها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فشلت شركة SpaceX في تنفيذ خطتها للحصول على رقم قياسى جديد فى تجميعها لأجزاء الصواريخ المستخدمة بعد إطلاقها من الفضاء.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أطلقت SpaceX أحد صواريخ Falcon 9 الخاصة بها لإيصال قمر صناعي للاتصالات الذى يهدف إلى توصيل الانترنت إلى الأجزاء النائية من آسيا.

وعلى الرغم من أن المهمة الأساسية قد توقفت دون حدوث أي عراقيل، إلا أن عملية التقاط أجزاء الصاروخ قد فشلت في النهاية، فكان جزء من مهمة SpaceX هو التقاط جزء الـ nosecone، المكون من اثنين من جناحي الصواريخ، التي طفت بعد انفصالها عن الصاروخ في الفضاء.

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وبينما حققت SpaceX بالفعل بعض النجاح في التقاط الأجزاء العائدة، حاول الإطلاق الأخيرولأول مرة، أن يلتقط قطعة مخروطية في الجزء العلوي من الصاروخ الذي يتكون من الجزء المتعلق بالنيكل.

وإذا نجحت الشركة فى ذلك سيكون الأمر بمثابة خطوة مهمة في مهمتها لبناء مركبة فضائية قابلة لإعادة الاستخدام حيث نجحت في اجتياز التقاط الاجزاء الأولى في يونيو.