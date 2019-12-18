تكنولوجيا: مستكشف الصين يسجل رقما قياسيا لأطول مدة لمركبة على سطح القمر

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ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، فإن الروبوت تخطى الرقم القياسي السابق الذي سجلته مركبة Lunokhod 1 التابعة للاتحاد السوفيتي.
وكان Lunokhod 1 أول روبوت متنقل يتم التحكم فيه عن بعد يهبط في عالم آخر، ابتداءً من 17 نوفمبر 1970، حيث توقفت عمليات Lunokhod 1 رسميًا بعد حوالي 10.5 أشهر، وفي 4 أكتوبر 1971.
وسافر Lunokhod 1 على بعد 6.5 ميل (10.5 كيلومترًا) على سطح القمر ونقل إلى الأرض أكثر من 20،000 صورة تلفزيونية وأكثر من 200 صورة بانورامية للتلفزيون.
وتعمل Yutu 2 على القمر منذ أكثر من 11 شهرًا، منذ 3 يناير من هذا العام، وسيواصل Yutu-2 العمل على القمر.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أنهى Yutu-2 أعماله لليوم القمري الثاني عشر، حيث تحولا إلى وضع السبات في الليلة القمرية.
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