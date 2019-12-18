تكنولوجيا: ابل تخطط لجلب تقنية إستشعار البصمة في الشاشة في الجيل القادم من هواتف الأيفون

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف موقع Patently Apple عن براءة إختراع جديدة لشركة ابل في تقنية إستشعار البصمة في الشاشة، التي يمكن أن تدعم هواتف iPhone 12.

إتجهت شركة ابل لإستبدال تقنية إستشعار البصمة في هواتف الأيفون بتقنية التعرف على الوجه، حيث طورت هذه التقنية بآداء أفضل خلال الفترة الأخيرة، إلا أن موقع Patently Apple كشف عن براءة إختراع لشركة ابل في تقنية إستشعار البصمة المدمجة في الشاشة.

تشير التوقعات إلى أن تقنية إستشعار البصمة المدمجة في الشاشة لن تقتصر على هواتف الأيفون 12 فقط، حيث من المتوقع أن تقدم ابل هذه التقنية في الجيل القادم من ساعات ابل الذكية أيضاً.

وإتجهت ابل إلى تغيير ميزة إستشعار البصمة Touch ID منذ إطلاق هاتف iPhone X الذي جاء بنظام التعرف على الوجه Face ID، بينما إستمرت بعض إصدارات iPad بتقنية إستشعار البصمة دون تغيير.

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ولقد قدمت ابل براءة الإختراع لتقنية إستشعار البصمة في الشاشة في عام 2017، إلا أن براءة الإختراع حصلت مؤخراً فقط على حقوق الملكية الفكرية لهذه التقنية، والتي تدعم إستشعار ضوئي للبصمة أسفل الشاشة، حيث يعمل على كشف البيانات البيومترية التي تعود للمستخدم ومطابقتها مع الصورة المسجلة للبيانات.

من جانب أخر تشير بعض التوقعات إلى أن مستشعر ابل البصري يستخدم بالفعل في جهاز MacBook Pro الجديد من ابل بحجم 16 إنش، حيث قررت ابل في هذا الإصدار فصل تقنية إستشعار البصمة عن شريط اللمس.

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